В 1 сезоне 8 серии сериала «Основание» один из главных героев отправляется в путешествие, которого никогда не предпринимал ни один другой Клеон. По ходу развития событий Сальвор готовится принести последнюю жертву, чтобы вернуться к себе домой...
Почему в покоях Сулеймана не было ни одной азиатки или темнокожей наложницы? Никакого расизма — чистая логика!
Во всем виновата Анфиса из «Девчат»: почему Рыбников не любил Румянцеву?
Васильев отказался сниматься и подставил этим Ковалева: что случилось с мужем Ольги в сериале «Сваты»
На 5/5 вопросов теста ответят лишь знатоки кино СССР: вспомните 5 фильмов с «утренними» названиями по кадру
«Фейспалм ловил чаще, чем смеялся»: 2 сезон «Необъятного океана» хуже первого во всем — и «слитый» в Сеть финал это подтвердил
Назад в нулевые: новая «Чумовая пятница» разрушила проклятие сиквелов — лента даже лучше первой части
Жизнь глазами монстра: топ-5 сериалов про маньяков, от которых кровь стынет в жилах — почти все на реальных событиях
Вместо Узерли и османов — Добровольская и французы: в России еще в 90-х сняли аналог «Великолепного века» — его полюбили, но быстро забыли
«Расторгуев снова в деле»: первые кадры со съемок 8 сезона «Шефа» — море экшена и необъятный океан вопросов
Мульт «Элио» от Pixar провалился в прокате, но в «цифре» его довели до ума — с помощью вырезанных сцен и… настоящего космонавта
«Требую продолжения банкета»: эти 5 сериалов цепляют с первой минуты — начнете, и опомнитесь только под утро
