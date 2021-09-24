Меню
Киноафиша Сериалы Основание Сезоны Сезон 1 Серия 8

Основание 2021 8 серия 1 сезон

Все серии 1 сезона «Основание»
Мир Императора
Сезон 1 / Серия 1 24 сентября 2021
Подготовка к жизни
Сезон 1 / Серия 2 24 сентября 2021
Призрак математика
Сезон 1 / Серия 3 1 октября 2021
Чужаки у ворот
Сезон 1 / Серия 4 8 октября 2021
После пробуждения
Сезон 1 / Серия 5 15 октября 2021
Смерть и Дева
Сезон 1 / Серия 6 22 октября 2021
Тайны и мученики
Сезон 1 / Серия 7 29 октября 2021
Недостающий фрагмент
Сезон 1 / Серия 8 5 ноября 2021
Первый кризис
Сезон 1 / Серия 9 12 ноября 2021
Прыжок
Сезон 1 / Серия 10 19 ноября 2021
О чем серия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Основание» один из главных героев отправляется в путешествие, которого никогда не предпринимал ни один другой Клеон. По ходу развития событий Сальвор готовится принести последнюю жертву, чтобы вернуться к себе домой...

