В 1 сезоне сериала «Основание» математик Гэри Селдон предрекает Галактической Империи скорое падение. По его расчетам, за ним последует 30 тысяч лет тьмы и беспорядков, но разработанный им «план Селдона» должен значительно сократить этот период и помочь создать Вторую Империю. Селдон собирает группу лучших ученых под названием «Основание», которая отправляется на Терминус, чтобы создать Галактическую энциклопедию для будущего государства. Однако правительство Галактической Империи не знает, что по неведомой причине Селдон создает второй отряд «Основания» на другом конце галактики.