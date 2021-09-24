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Основание 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Основание
Киноафиша Сериалы Основание Сезоны Сезон 1

Foundation 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 9 часов 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Основание»

В 1 сезоне сериала «Основание» математик Гэри Селдон предрекает Галактической Империи скорое падение. По его расчетам, за ним последует 30 тысяч лет тьмы и беспорядков, но разработанный им «план Селдона» должен значительно сократить этот период и помочь создать Вторую Империю. Селдон собирает группу лучших ученых под названием «Основание», которая отправляется на Терминус, чтобы создать Галактическую энциклопедию для будущего государства. Однако правительство Галактической Империи не знает, что по неведомой причине Селдон создает второй отряд «Основания» на другом конце галактики.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий сериала Основание График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Мир Императора The Emperor's Peace
Сезон 1 Серия 1
24 сентября 2021
Подготовка к жизни Preparing to Live
Сезон 1 Серия 2
24 сентября 2021
Призрак математика The Mathematician's Ghost
Сезон 1 Серия 3
1 октября 2021
Чужаки у ворот Barbarians at the Gate
Сезон 1 Серия 4
8 октября 2021
После пробуждения Upon Awakening
Сезон 1 Серия 5
15 октября 2021
Смерть и Дева Death and the Maiden
Сезон 1 Серия 6
22 октября 2021
Тайны и мученики Mysteries and Martyrs
Сезон 1 Серия 7
29 октября 2021
Недостающий фрагмент The Missing Piece
Сезон 1 Серия 8
5 ноября 2021
Первый кризис The First Crisis
Сезон 1 Серия 9
12 ноября 2021
Прыжок The Leap
Сезон 1 Серия 10
19 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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