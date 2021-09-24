Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Основание Сезоны Сезон 1 Серия 6

Основание 2021 6 серия 1 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Все серии 1 сезона «Основание»
Мир Императора
Сезон 1 / Серия 1 24 сентября 2021
Подготовка к жизни
Сезон 1 / Серия 2 24 сентября 2021
Призрак математика
Сезон 1 / Серия 3 1 октября 2021
Чужаки у ворот
Сезон 1 / Серия 4 8 октября 2021
После пробуждения
Сезон 1 / Серия 5 15 октября 2021
Смерть и Дева
Сезон 1 / Серия 6 22 октября 2021
Тайны и мученики
Сезон 1 / Серия 7 29 октября 2021
Недостающий фрагмент
Сезон 1 / Серия 8 5 ноября 2021
Первый кризис
Сезон 1 / Серия 9 12 ноября 2021
Прыжок
Сезон 1 / Серия 10 19 ноября 2021
О чем серия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Основание» один из героев встречает Зефира Халиму — потенциального лидера, выступающего против Империи. По ходу дела брат Сумрак начинает с серьезным подозрением относиться к брату Закату. Но чем это закончится?

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Лёша из Лавры. Погребающий странных
Лёша из Лавры. Погребающий странных 1 комментарий
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель 17 комментариев
Мальчик-дельфин 2
Мальчик-дельфин 2 13 комментариев
Во всем виновата Анфиса из «Девчат»: почему Рыбников не любил Румянцеву?
Сериал «Волшебница» — не ремейк «Мэри Поппинс»: однако песни «Непогода», «Ветер перемен» и «33 коровы» в нем прозвучат
Сара Джессика Паркер резко ответила на критику «И просто так»: ей все равно, но почему?
Вместо Узерли и османов — Добровольская и французы: в России еще в 90-х сняли аналог «Великолепного века» — его полюбили, но быстро забыли
Жизнь глазами монстра: топ-5 сериалов про маньяков, от которых кровь стынет в жилах — почти все на реальных событиях
Назад в нулевые: новая «Чумовая пятница» разрушила проклятие сиквелов — лента даже лучше первой части
«Совести-то у меня с прицепом, а вот...»: только фанаты «Афони» без труда ответят на 5 вопросов о фильме (тест)
«Ляпы не играют роли»: зрители воротят нос от «Т-34» с Петровым, зато реальные танкисты называют его одним из лучших фильмов о войне
«Расторгуев снова в деле»: первые кадры со съемок 8 сезона «Шефа» — море экшена и необъятный океан вопросов
«Требую продолжения банкета»: эти 5 сериалов цепляют с первой минуты — начнете, и опомнитесь только под утро
На 5/5 вопросов теста ответят лишь знатоки кино СССР: вспомните 5 фильмов с «утренними» названиями по кадру
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше