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Актеры сериала «Основание»

Актеры сериала «Основание» Вся информация о сериале
Ли Пейс
Ли Пейс Lee Pace
Brother Day Джаред Харрис
Джаред Харрис Jared Harris
Hari Seldon Лаура Бирн
Лаура Бирн Laura Birn
Demerzel
Леа Харви Leah Harvey
Salvor
Т’Ниа Миллер
Т’Ниа Миллер T'Nia Miller
Дэниэл МакФерсон
Дэниэл МакФерсон Daniel MacPherson
Лу Льобелл
Лу Льобелл Lou Llobell
Gaal Кассиан Билтон
Кассиан Билтон Cassian Bilton
Brother Dawn Терренс Манн
Терренс Манн Terrence Mann
Brother Dusk Правеш Рана
Правеш Рана Pravessh Rana
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