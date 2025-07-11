Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Основание 2021 - 2025, 3 сезон
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Киноафиша
Сериалы
Основание
Сезоны
Сезон 3
Foundation
16+
Оригинальное название
Season 3
Название
Сезон 3
Премьера сезона
11 июля 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
10
Продолжительность сезона
9 часов 10 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
4
голоса
7.6
IMDb
Написать отзыв
График выхода новых серий Основание 3 сезона
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Песня для конца всего
A Song for the End of Everything
Сезон 3
Серия 1
11 июля 2025
Тени в математике
Shadows in the Math
Сезон 3
Серия 2
18 июля 2025
Когда книга находит тебя
When a Book Finds You
Сезон 3
Серия 3
25 июля 2025
TBA
Сезон 3
Серия 4
1 августа 2025
TBA
Сезон 3
Серия 5
8 августа 2025
TBA
Сезон 3
Серия 6
15 августа 2025
TBA
Сезон 3
Серия 7
22 августа 2025
TBA
Сезон 3
Серия 8
29 августа 2025
TBA
Сезон 3
Серия 9
5 сентября 2025
TBA
Сезон 3
Серия 10
12 сентября 2025
График выхода всех сериалов
Толкин явно знал, что делал: вот почему он назвал храброго гнома именно Гимли, а никак иначе
Стильно, модно и... бессмысленно: 5 логических провалов «Матрицы», на которые никто не ответил с 1999 года
41 900 000 миллиона часов ушло в никуда? Почему зрители включают «Как бы беременна» от Netflix, а рейтинги — на дне?
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера
Эту экранизацию Богомолова с восторгом приняли на Западе: кино — тяжелейшее, но урвало «Золотого льва»
Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет
Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма
Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать
В культовой ленте Балабанова «Брат» целых три актера снялись бесплатно: не взял денег даже «Татарин», и вот почему
От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)
Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667