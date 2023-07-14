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Основание 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Основание
Киноафиша Сериалы Основание Сезоны Сезон 2

Foundation 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 14 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 9 часов 10 минут
О чем 2-й сезон сериала «Основание»

Во 2 сезоне сериала «Основание» Гэри Селдон и его последователи помогают человечеству пережить «эпоху перемен». Разрушающаяся Империя ведет род людей к уничтожению, но члены «Основания» намерены сохранить культуру и знания предыдущих поколений, чтобы возродить человечество на других планетах. Примкнувшие к рядам организации повстанцы вынуждены оставить на Земле своих близких и полностью посвятить себя великой миссии. Это непростой путь, который испытывает характеры людей и проверяет на прочность их устремления. К сожалению, некоторые начинают сомневаться в своем предназначении.

Рейтинг сериала

0.0
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7.6 IMDb
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Список серий сериала Основание График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
В тени Селдона In Seldon's Shadow
Сезон 2 Серия 1
14 июля 2023
Проблеск тьмы A Glimpse of Darkness
Сезон 2 Серия 2
21 июля 2023
Король и простолюдин King and Commoner
Сезон 2 Серия 3
28 июля 2023
Далекие окраины, где мало звезд Where the Stars Are Scattered Thinly
Сезон 2 Серия 4
4 августа 2023
Зрячие и видящие The Sighted and the Seen
Сезон 2 Серия 5
11 августа 2023
Для чего бои сотворили вино Why the Gods Made Wine
Сезон 2 Серия 6
18 августа 2023
Необходимая смерть A Necessary Death
Сезон 2 Серия 7
25 августа 2023
Последняя императрица The Last Empress
Сезон 2 Серия 8
1 сентября 2023
Давным-давно, не так уж давно Long Ago, Not Far Away
Сезон 2 Серия 9
8 сентября 2023
Мифы о сотворении мира Creation Myths
Сезон 2 Серия 10
15 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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