Во 2 сезоне сериала «Основание» Гэри Селдон и его последователи помогают человечеству пережить «эпоху перемен». Разрушающаяся Империя ведет род людей к уничтожению, но члены «Основания» намерены сохранить культуру и знания предыдущих поколений, чтобы возродить человечество на других планетах. Примкнувшие к рядам организации повстанцы вынуждены оставить на Земле своих близких и полностью посвятить себя великой миссии. Это непростой путь, который испытывает характеры людей и проверяет на прочность их устремления. К сожалению, некоторые начинают сомневаться в своем предназначении.