Новости
Есть ли жизнь после книг: 10 свежих сериалов, которые пережили свой первоисточник
Этим летом зрители увидят новые сезоны «Благих знамений» и «Пищеблока», сюжеты которых развиваются после оригинальных событий книг.
Написать
29 июля 2023 03:30
Что смотреть на выходных: «Город астероидов», новые «Трансформеры» и постапокалиптические «Чудотворцы»
На этой неделе стриминги предлагают найти пропавшего ребенка, зависнуть с забавными вампирами, отправиться на конференцию в сопровождении голливудских звезд и взглянуть правде в глаза.
Написать
14 июля 2023 15:00
Величайший кризис: вышел трейлер второго сезона фантастического сериала «Основание»
Новые серии эпического шоу, основанного на романах Айзека Азимова, дебютируют в середине июля.
Написать
14 июня 2023 13:28
15 самых ожидаемых сериалов лета: продолжение «Благих знамений», новый проект Marvel и много Тома Холланда
Психологический триллер о множественных личностях, инопланетное вторжение, ангелы и демоны.
Написать
30 мая 2023 13:00
Второй сезон фантастического сериала «Основание» получил тизер-трейлер и дату премьеры
В новых сериях произойдет большой временной скачок.
Написать
12 мая 2023 16:53
Вышел трейлер второго сезона фантастического сериала «Основание»
Продолжение экранизации романов Айзека Азимова выйдет на экраны летом этого года.
Написать
5 января 2023 12:21
10 сериалов от Apple, которые превзошли Netflix по качеству и просмотрам
Стриминговый сервис Apple TV смело вырывается вперед, делая ставку на оригинальность и качество контента.
Написать
16 июня 2022 19:00
Приквел «Армии мертвецов», вестерн с Реджиной Кинг и новый Декстер: что смотреть дома, пока закрыты кинотеатры
Раз уж в Москве и Петербурге снова закрываются кинотеатры, нам, горемычным зрителям, снова придется обратиться к помощи ноутбуков и телевизоров. Впрочем, это не повод отчаиваться, ведь Киноафиша подготовила список фильмов и сериалов, которые помогут отвлечься от неменяющегося цвета стены на ближайшие недели.
Написать
28 октября 2021 19:03
Фантастический сериал «Основание» продлен на второй сезон
У Дэвида С. Гойера большие планы на экранизацию книжной трилогии Айзека Азимова.
Написать
8 октября 2021 12:05
Стрим-сервис AppleTV+ показал трейлер своих ближайших премьер
В ролике продемонстрировали первые кадры из «Финча» с Томом Хэнксом и многое другое.
Написать
15 сентября 2021 17:57
