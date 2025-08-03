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Киноафиша Статьи Гильермо дель Торо рассказал о том, как искал замену Эндрю Гарфилду в «Франкенштейне» — режиссеру пришлось немало понервничать

Гильермо дель Торо рассказал о том, как искал замену Эндрю Гарфилду в «Франкенштейне» — режиссеру пришлось немало понервничать

3 августа 2025 10:52
Гильермо дель Торо рассказал о том, как искал замену Эндрю Гарфилду в «Франкенштейне» — режиссеру пришлось немало понервничать

Сам Гарфилд покинул проект буквально за несколько дней до начала съемок.

Хотя многие запланированные на этот год премьеры уже отгремели в кинотеатрах, самое интересное, кажется, припасено на грядущую осень — тогда на Венецианском кинофестивале впервые покажут самые долгожданные картины, в том числе и «Франкенштейна» Гильермо дель Торо.

О намерении создать свою собственную экранизацию готического романа Мэри Шелли режиссер объявил еще пару лет назад, а за время съемок и подготовки к ним будущий фильм претерпел немало изменений, в том числе и в своем актерском составе.

Так, недавно дель Торо рассказал о том, что замена ведущего актера стоило ему и гримеру нескольких месяцев тяжелой работы — впоследствии, однако, все сложилось удачно.

Гильермо дель Торо рад, что взял на главную роль Джейкоба Элорди

Кадр из фильма «Франкенштейн»

Актер, до этого ставший известным на весь мир благодаря роли в «Эйфории», официально присоединился к касту «Франкенштейна» только в прошлом году перед началом съемок, когда из проекта неожиданно выбыл Эндрю Гарфилд.

Такой поворот событий стал для дель Торо настоящим шоком — просто потому, что до этого режиссер вместе с гримером, работавшим над фильмом, провел около девяти месяцев, тщательно разрабатывая образ Франкенштейна и подгоняя его именно под Гарфилда.

В конечном итоге дель Торо все равно остался доволен — как рассказал режиссер в недавнем интервью, о более подходящем кандидате на роль он и мечтать не мог, хотя ему и пришлось понервничать из-за почти что сорвавшегося съемочного процесса.

Эндрю Гарфилд оставил роль Франкенштейна из-за занятости в других проектах

Хотя изначально актер явно рассчитывал на то, что вполне сможет совмещать нагрузку, это оказалось не так уж просто — позднее Гарфилд признавался, что ему было тяжело расставаться с ролью Франкенштейна, но как раз-таки встреча с Джейкобом Элорди изменило его восприятие.

По словам актера, после разговора с Элорди он понял, что тот действительно является намного более подходящим кандидатом, которому эта роль будет нужнее. Гарфилд также добавил, что был рад слышать о том, как его коллеге по цеху понравилось работать с дель Торо на одной съемочной площадке.

Кстати, «Франкенштейн» выйдет на Нетфликсе уже в ноябре, а почитать о других хоррор-премьерах на стриминговой площадке можно в нашей подборке.

Фото: Legion-Media
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
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