Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Это мы ждем в кинотеатрах: самые интересные будущие фильмы, которые выйдут на экраны совсем скоро

Это мы ждем в кинотеатрах: самые интересные будущие фильмы, которые выйдут на экраны совсем скоро

28 сентября 2025 07:29
Это мы ждем в кинотеатрах: самые интересные будущие фильмы, которые выйдут на экраны совсем скоро

Возможно, именно за них мы будем болеть на «Оскаре».

Хотя в этом году на большие экраны уже вышло немало потенциальных кандидатов на престижные награды, самое интересное пока остается впереди — ведь, как правило, чем ближе премьера к «Оскару», тем больше шансов на внимание со стороны голосующих.

Собственно, именно по этой причине все самые громкие релизы проходят именно осенью, так что за новостями кинопроката и стриминга лучше следить.

Как и в прошлые годы, оставшиеся месяцы 2025 принесут премьеры долгожданных байопиков и драм, главные роли в которых достались ведущим звездам Голливуда — о некоторых таких фильмах рассказываем в этой подборке.

«Спрингстин. Избавь меня от небытия»

Об этой биографической драме разговоры не умолкают уже пару лет, и не просто так — в фильме о жизни и карьере музыканта Брюса Спрингстина главную роль сыграет звезда «Медведя» Джереми Аллен Уайт, которому многие критики предрекают как минимум номинацию на «Оскар».

Действие картины развернется в 1980-х годах и расскажет о переломном моменте в жизни Спрингстина, который в тот момент работал над созданием альбома Nebraska — одним из своих лучших проектов. В мировой прокат «Спрингстин. Избавь меня от небытия» выйдет 24 октября — доберется ли фильм до российских кинотеатров, пока неизвестно.

«Кристи»

Кадр из фильма «Кристи»

Еще один байопик в этот раз углубится в тему спорта, концентрируясь на довольно жуткой личной истории Кристи Мартин — профессиональной боксерши и одной из самых известных женщин в мире спорта, которую в 2010 году попытался убить ее собственный муж.

Главную роль сыграла звезда «Эйфории» Сидни Суини, а мировая премьера «Кристи» уже состоялась на кинофестивале в Торонто в начале сентября — там фильм получил смешанные отзывы от критиков. В мировой прокат «Кристи» выйдет 7 ноября — о премьере в России пока мало что известно, но картина, вероятно, появится в наших кинотеатрах только в начале 2026 года.

«Бегущий человек»

Современная экранизация одноименного антиутопичного романа Стивена Кинга пополнит и так внушительный список фильмов, снятых по мотивам произведений писателя и уже вышедших на экраны в этом году. Действие «Бегущего человека» развернется в антиутопических США 2025 года, где ежегодно проходит жестокое реалити-шоу под названием «Бегущий человек».

На этот раз участие в состязании принимает бывший заключенный Бен Ричардс, который отчаянно ищет большую сумму денег на лекарства для тяжелобольной дочери — если он сможет выжить, то получит приз в миллиард долларов. В зарубежный прокат «Бегущий человек» выйдет 14 ноября, но официальной премьеры в России не будет — хотя, как пишут источники, фильм наверняка можно будет посмотреть в рамках серого кинопроката.

«Аватар: Пламя и пепел»

Кадр из фильма «Аватар: Пламя и пепел»

Третий по счету фильм в эпической научно-фантастической франшизе Джеймса Кэмерона наконец доберется до кинотеатров в декабре этого года после нескольких переносов.

В «Пламени и пепле», по словам самого режиссера, гораздо больше времени уделят миру Пандоры, который еще сможет удивить даже самых преданных поклонников; кроме того, Кэмерон пообещал еще более закрученный сюжет и фокус на эмоциональной составляющей всей истории. В мировой прокат «Аватар: Пламя и пепел» выйдет 19 декабря, а в российских кинотеатрах картина появится 20 декабря.

«Марти Великолепный»

Еще один потенциальный номинант на «Оскар» с Тимоти Шаламе в главной роли, «Марти Великолепный», по словам создателей, станет своего рода смесью правды и выдумки о жизни знаменитого игрока в пинг-понг Марти Рейсмана.

Премьера в мировом прокате запланирована на 25 декабря, но в России фильм выйдет чуть позже — «Марти Великолепного» обещают выпустить 15 января.

Кстати, дождаться выхода в кинотеатрах стоит и тех фильмов, которые приедут прямиком с Венецианского кинофестиваля — о проектах, которые уже собрали все хвалебные отзывы от критиков, рассказали в этой подборке.

Фото: Legion-Media, кадры из фильмов «Аватар: Пламя и пепел» (2025), «Кристи» (2025)
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят Читать дальше 26 сентября 2025
Боди-хоррор от DC и ИИ-маньяк: 5 самых ожидаемых ужастиков 2026 года, которые нельзя пропустить Боди-хоррор от DC и ИИ-маньяк: 5 самых ожидаемых ужастиков 2026 года, которые нельзя пропустить Читать дальше 30 сентября 2025
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel «Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel Читать дальше 29 сентября 2025
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы Читать дальше 29 сентября 2025
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала Читать дальше 28 сентября 2025
Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет Читать дальше 28 сентября 2025
Пока ждем нового сериала по Кингу: топ-5 новых ужастиков, которые выйдут в кино или на стриминге в октябре Пока ждем нового сериала по Кингу: топ-5 новых ужастиков, которые выйдут в кино или на стриминге в октябре Читать дальше 27 сентября 2025
Похожи даже внешне: Волдеморта в «Поттере» от НВО может сыграть женщина, и лишь одна актриса справится с ролью не хуже Файнса Похожи даже внешне: Волдеморта в «Поттере» от НВО может сыграть женщина, и лишь одна актриса справится с ролью не хуже Файнса Читать дальше 30 сентября 2025
Буря в мире «Гарри Поттера»: киносемья окончательно развалилась — новый жесткий выпад Роулинг все подтвердил Буря в мире «Гарри Поттера»: киносемья окончательно развалилась — новый жесткий выпад Роулинг все подтвердил Читать дальше 30 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше