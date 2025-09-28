Это мы ждем в кинотеатрах: самые интересные будущие фильмы, которые выйдут на экраны совсем скоро

Возможно, именно за них мы будем болеть на «Оскаре».

Хотя в этом году на большие экраны уже вышло немало потенциальных кандидатов на престижные награды, самое интересное пока остается впереди — ведь, как правило, чем ближе премьера к «Оскару», тем больше шансов на внимание со стороны голосующих.

Собственно, именно по этой причине все самые громкие релизы проходят именно осенью, так что за новостями кинопроката и стриминга лучше следить.

Как и в прошлые годы, оставшиеся месяцы 2025 принесут премьеры долгожданных байопиков и драм, главные роли в которых достались ведущим звездам Голливуда — о некоторых таких фильмах рассказываем в этой подборке.

Об этой биографической драме разговоры не умолкают уже пару лет, и не просто так — в фильме о жизни и карьере музыканта Брюса Спрингстина главную роль сыграет звезда «Медведя» Джереми Аллен Уайт, которому многие критики предрекают как минимум номинацию на «Оскар».

Действие картины развернется в 1980-х годах и расскажет о переломном моменте в жизни Спрингстина, который в тот момент работал над созданием альбома Nebraska — одним из своих лучших проектов. В мировой прокат «Спрингстин. Избавь меня от небытия» выйдет 24 октября — доберется ли фильм до российских кинотеатров, пока неизвестно.

Еще один байопик в этот раз углубится в тему спорта, концентрируясь на довольно жуткой личной истории Кристи Мартин — профессиональной боксерши и одной из самых известных женщин в мире спорта, которую в 2010 году попытался убить ее собственный муж.

Главную роль сыграла звезда «Эйфории» Сидни Суини, а мировая премьера «Кристи» уже состоялась на кинофестивале в Торонто в начале сентября — там фильм получил смешанные отзывы от критиков. В мировой прокат «Кристи» выйдет 7 ноября — о премьере в России пока мало что известно, но картина, вероятно, появится в наших кинотеатрах только в начале 2026 года.

Современная экранизация одноименного антиутопичного романа Стивена Кинга пополнит и так внушительный список фильмов, снятых по мотивам произведений писателя и уже вышедших на экраны в этом году. Действие «Бегущего человека» развернется в антиутопических США 2025 года, где ежегодно проходит жестокое реалити-шоу под названием «Бегущий человек».

На этот раз участие в состязании принимает бывший заключенный Бен Ричардс, который отчаянно ищет большую сумму денег на лекарства для тяжелобольной дочери — если он сможет выжить, то получит приз в миллиард долларов. В зарубежный прокат «Бегущий человек» выйдет 14 ноября, но официальной премьеры в России не будет — хотя, как пишут источники, фильм наверняка можно будет посмотреть в рамках серого кинопроката.

Третий по счету фильм в эпической научно-фантастической франшизе Джеймса Кэмерона наконец доберется до кинотеатров в декабре этого года после нескольких переносов.

В «Пламени и пепле», по словам самого режиссера, гораздо больше времени уделят миру Пандоры, который еще сможет удивить даже самых преданных поклонников; кроме того, Кэмерон пообещал еще более закрученный сюжет и фокус на эмоциональной составляющей всей истории. В мировой прокат «Аватар: Пламя и пепел» выйдет 19 декабря, а в российских кинотеатрах картина появится 20 декабря.

Еще один потенциальный номинант на «Оскар» с Тимоти Шаламе в главной роли, «Марти Великолепный», по словам создателей, станет своего рода смесью правды и выдумки о жизни знаменитого игрока в пинг-понг Марти Рейсмана.

Премьера в мировом прокате запланирована на 25 декабря, но в России фильм выйдет чуть позже — «Марти Великолепного» обещают выпустить 15 января.

Кстати, дождаться выхода в кинотеатрах стоит и тех фильмов, которые приедут прямиком с Венецианского кинофестиваля — о проектах, которые уже собрали все хвалебные отзывы от критиков, рассказали в этой подборке.