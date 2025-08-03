Menu
Статьи о сериале «Euphoria»
Гильермо дель Торо рассказал о том, как искал замену Эндрю Гарфилду в «Франкенштейне» — режиссеру пришлось немало понервничать
Сам Гарфилд покинул проект буквально за несколько дней до начала съемок.
3 August 2025 10:52
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
Картина выиграла два «Оскара», в том числе и за такую же культовую песню.
25 July 2025 19:05
ДиКаприо назвал этот депрессивный сериал HBO «потрясающим», но смотреть его с семьей себе дороже
Скоро состоится выход третьего сезона.
1 comment
17 May 2025 14:15
Если вы любите военные драмы, посмотрите этот новый сериал со звездой «Эйфории» — у него уже 100% «свежести» на Rotten Tomatoes
Шоу станет отличной находкой для тех, кто когда-то фанател от «Братьев по оружию».
2 May 2025 17:09
Не удалось повторить успех: топ худших сериалов от студии, создавшей «Игру престолов»
За свою многолетнюю историю HBO смогла создать целый список бессмертных хитов — но на счету студии есть немало и провалившихся проектов в том числе.
1 comment
28 April 2025 15:13
