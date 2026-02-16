«Эйфория» вернется 12 апреля: узнали у психолога, почему сериал с такой жестью манит зрителей – ответ неожиданный

12 апреля 2026-го стартует третий сезон «Эйфории» – сериала, который стал культовым для поколения Z. Школа, первая любовь, вечеринки, но вместо романтики – запрещенные вещества, насилие и глубокие травмы.

И «Эйфория» не одинока. Во многих подростковых шоу зумеров показывают потерянными, сломленными и бесконечно драматичными.

Мы решили разобраться, зачем сценаристы упорно рисуют молодёжь именно такой, и почему вообще зрителей манят «запретные» темы. Об этом мы поговорили с семейным и детским психологом Натальей Наумовой.

Сюжет в сериалах: реальность или гипербола?

Современные сериалы действительно гиперболизируют реальность, превращая подростковые трудности в трагедию вселенского масштаба. Но такое преувеличение – не всегда ошибка сценаристов, иногда это осознанный прием.

«Когда ребята попадают в депрессивное состояние, им очень важно видеть, как и другие оказываются в такой же ситуации. Им важно смотреть, как другие выходят из этого состояния.

Поэтому в сериалах стараются показать это очень ярко и, может быть, даже более развернуто, чем есть в реальности. Это делается для того, чтобы поддержать подростков, заинтересовать и показать: "Смотри, ты справишься, справляются же и другие"».

Таким образом, «Эйфория» превращается в своеобразную группу поддержки. Только вместо уютного круга – экран смартфона, а вместо утешительных речей – саундтреки Labrinth. Через преувеличенную драму создатели словно говорят зрителю, что он такой не один и его понимают.

А почему взрослых манят запретные темы?

«Эйфорию» смотрят не только зумеры. Тридцатилетние и сорокалетние тоже с интересом наблюдают за тем, как рушатся жизни старшеклассников. И тут дело совсем не в ностальгии. Скорее, в древнем защитном механизме нашей психики.

«Людей манят запретные темы, потому что через фильм человек пытается снять то напряжение, которое есть у него внутри. Когда он следит за еще более сложными ситуации на экране, включается сравнение.

Зритель думает: "В моей жизни не так все плохо". Это вызывает повышенный интерес, потребность смотреть вновь серию за серией, и в то же время это помогает человеку утвердиться в том, что его собственная жизнь вполне благополучна».

Это и есть главный секрет популярности «тяжелого» контента. Мы включаем сериал про зависимых и травмированных не потому что хотим так же, а с целью выдохнуть и порадоваться, что дома нас ждет чистая постель и горячий ужин.

Получается отличный терапевтический эффект. С одной стороны сбросили напряжение, с другой убедились, что не все так уж плохо, и вот новый день начинать уже как-то легче.