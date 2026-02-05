Почему Суини оголяется в «Горничной» и других фильмах: психолог назвал причину и подчеркнул – «почти каждая актриса мечтает о таком»

Сидни Суини то и дело появляется на экране в откровенных ролях – от менее хайповых «Вуайеристов» до нашумевших «Эйфории» и «Горничной». Зрители гадают, откуда же у актрисы такая любовь оголяться в кадре – это сознательная позиция свободной девушки или желание что-то доказать?
Чтобы разобраться в вопросы, мы обратились за мнение к клиническому психологу Андрею Зберовскому. А заодно узнали у эксперта, почему же актрису в прицнипе часто зовут на подобные роли.
Желание стать секс-символом – это нормально
Психолог объясняет: для многих актрис такие роли – не вынужденный шаг, а осознанная цель. Быть символом эпохи, кумиром, секс-иконой – это мощный способ самореализации и повышения самооценки.
«Очень многие женщины хотели бы быть эталоном сексуальности, в том числе и в кино. По большому счету, почти каждая актриса мечтала бы о таком – сняться в эротических сценах, чтобы стать секс-иконой, тем самым повысить свою самооценку и почувствовать себя реализованной.
Это совершенно нормальное состояние психики, оно не показывает никакие глубокие личностные проблемы», – сразу же обращает внимание специалист.
Он добавляет, что многие женщины в детстве или подростковом возрасте переживали периоды неуверенности, чувствовали себя «гадкими утятами». Поэтому во взрослом возрасте желание доказать всем и себе, что ты – «самая-самая», выглядит естественным, особенно если для этого есть внешние данные и смелость.
Сыграть в откровенной сцене – не так уж просто, поэтому и зовут
Но одного желания мало. Андрей Зберовский подчеркивает: играть в откровенных сценах – это отдельное мастерство, которое есть далеко не у каждой актрисы. И если уж у кого-то это получилось, индустрия стремится использовать этот успешный опыт снова и снова.
«Это требует определённого таланта и особой харизмы. Актриса, которая удачно сыграла, закрепляется в этом амплуа – режиссёры начинают видеть в ней именно такой типаж и снова приглашают в похожие проекты.
Так устроен кинематограф: большинство признанных секс-символов, которых мы знаем, снимались в откровенных сценах неоднократно», – заключает эксперт.