Лучшая подростковая драма вышла за 12 лет до «Эйфории» — и рейтинг у нее на голову выше: оцените сами, пока ждете 3-й сезон

Третий сезон «Эйфории» выйдет только 12 апреля, а сил ждать больше нет? Самое время открыть (или пересмотреть) культовых «Молокососов» (Skins) — британский сериал 2007 года, который делал все то же самое, только на 12 лет раньше и без голливудского лоска. И его рейтинг на «Кинопоиске» — твердые 8 баллов против 7,5 у «Эйфории».

Концепция «Молокососов» была революционной. Каждые два сезона актерский состав полностью обновлялся, показывая новое поколение подростков из Бристоля. Всего их было три. Здесь не было главного героя — каждая серия называлась именем персонажа и погружала в его мир.

В одном эпизоде вы проживали драму о неразделенной любви, в другом — о панических атаках, в третьем — сложности с родителями. Сериал не боялся говорить о дисфункциональных семьях, психических расстройствах и смерти так откровенно, что по нему до сих пор сверяют градус отчаяния в подростковом кино.

Да, здесь тоже были вечеринки, зависимости и секс. Но «Молокососы» не романтизировали падение на самое дно. Они показывали его как болезненный, часто деструктивный, но единственно доступный способ взросления для своих героев. Создатели умело ходили на грани: за драмой следовала черная комедия, за тяжелой сценой — абсурдная авантюра.

Сериал, к слову, стал трамплином для звезд: Николас Холт, Девора-Роуз, Кая Скоделарио (игравшая в двух поколениях) и десятки других лиц британского кино начинали здесь.

«Молокососы» это более сырой и менее отполированный родственнкик «Эйфории». Он фиксировал проблемы нулевых — время, когда подростки впервые начали познавать все прелести свободы и прогресса. Именно поэтому ему ставят 8 баллов: это эталон, который уже не повторить. Как минимум потому, что те самые подростки давно уже выросли.