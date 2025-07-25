Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры

Картина выиграла два «Оскара», в том числе и за такую же культовую песню.

Будущее Бондианы теперь не так туманно после новостей о том, что следующую часть снимет Дени Вильнев — и все-таки даже она вряд ли сможет обойти некоторые предыдущие фильмы, ставшие золотой классикой кинематографа.

Пока что Вильневу только предстоит выбрать актера но роль нового Бонда, а последним на сегодняшний день исполнителем остается Дэниел Крэйг — всего актер сыграл в пяти картинах, каждая из которых стала хитом кинопроката.

Тем не менее, самая прибыльная из них остается еще и любимицей публики, по-прежнему занимая первые строчки в чартах зарубежных стримингов.

«007: Координаты «Скайфолл» снова вошел в топы стримингов в европейских странах

Фильм, вышедший в мировой кинопрокат в 2012 году, по-прежнему остается чуть ли не самой притягательной частью Бондианы, сохраняя свой успех после более миллиарда долларов, собранного в кинотеатрах.

По сюжету, Джеймсу Бонду, роль которого и здесь играет Дэниел Крэйг, предстоит пересмотреть свое отношение к начальнице М, доверие к которой ставят под вопрос вскрывшаяся правда о ее прошлом.

Между тем, MI6 подвергается атаке, а потому герою параллельно предстоит еще и ликвидировать угрозу и спасти мир.

«007: Координаты «Скайфолл» не только стал самым кассовым фильмом в истории Бондианы, но и получил множество наград — включая две премии «Оскар» за лучший монтаж звука и лучшую песню «Skyfall», написанную певицей Адель.

Между тем Бондиана теперь ищет более молодого актера на роль Джеймса Бонда

Теперь, когда права на создание фильмов о легендарном шпионе ушли к Amazon MGM, компания решила устроить настоящий перезапуск франшизы.

Так, следующая часть Бондианы не только станет дебютом Дени Вильнева, но и, скорее всего, представит нового, более молодого Джеймса Бонда — пока что, по слухам, Amazon рассматривает кандидатуры Тома Холланда, Харриса Дикинсона и Джейкоба Элорди.

Девушку Бонда, в свою очередь, может сыграть звезда «Эйфории» Сидни Суини.

Кстати, Дени Вильнев и сам фанатеет от фильмов о Джеймсе Бонде — о любимой картине режиссера мы уже рассказывали тут.