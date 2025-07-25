Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры

Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры

25 июля 2025 19:05
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры

Картина выиграла два «Оскара», в том числе и за такую же культовую песню.

Будущее Бондианы теперь не так туманно после новостей о том, что следующую часть снимет Дени Вильнев — и все-таки даже она вряд ли сможет обойти некоторые предыдущие фильмы, ставшие золотой классикой кинематографа.

Пока что Вильневу только предстоит выбрать актера но роль нового Бонда, а последним на сегодняшний день исполнителем остается Дэниел Крэйг — всего актер сыграл в пяти картинах, каждая из которых стала хитом кинопроката.

Тем не менее, самая прибыльная из них остается еще и любимицей публики, по-прежнему занимая первые строчки в чартах зарубежных стримингов.

«007: Координаты «Скайфолл» снова вошел в топы стримингов в европейских странах

Кадр из фильма «007: Координаты «Скайфолл»

Фильм, вышедший в мировой кинопрокат в 2012 году, по-прежнему остается чуть ли не самой притягательной частью Бондианы, сохраняя свой успех после более миллиарда долларов, собранного в кинотеатрах.

По сюжету, Джеймсу Бонду, роль которого и здесь играет Дэниел Крэйг, предстоит пересмотреть свое отношение к начальнице М, доверие к которой ставят под вопрос вскрывшаяся правда о ее прошлом.

Между тем, MI6 подвергается атаке, а потому герою параллельно предстоит еще и ликвидировать угрозу и спасти мир.

«007: Координаты «Скайфолл» не только стал самым кассовым фильмом в истории Бондианы, но и получил множество наград — включая две премии «Оскар» за лучший монтаж звука и лучшую песню «Skyfall», написанную певицей Адель.

Между тем Бондиана теперь ищет более молодого актера на роль Джеймса Бонда

Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры

Теперь, когда права на создание фильмов о легендарном шпионе ушли к Amazon MGM, компания решила устроить настоящий перезапуск франшизы.

Так, следующая часть Бондианы не только станет дебютом Дени Вильнева, но и, скорее всего, представит нового, более молодого Джеймса Бонда — пока что, по слухам, Amazon рассматривает кандидатуры Тома Холланда, Харриса Дикинсона и Джейкоба Элорди.

Девушку Бонда, в свою очередь, может сыграть звезда «Эйфории» Сидни Суини.

Кстати, Дени Вильнев и сам фанатеет от фильмов о Джеймсе Бонде — о любимой картине режиссера мы уже рассказывали тут.

Фото: Кадры из фильмов «007: Координаты «Скайфолл» (2012), «Умри, но не сейчас» (2002)
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон Читать дальше 24 июля 2025
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга Читать дальше 22 июля 2025
Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера Читать дальше 26 июля 2025
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера Читать дальше 26 июля 2025
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере Читать дальше 26 июля 2025
Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе Читать дальше 25 июля 2025
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил Читать дальше 24 июля 2025
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР «Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР Читать дальше 24 июля 2025
«Я был в шоке»: боссы DC хотят вернуть Кавилла в свою киновселенную, но далеко не Суперменом — актеру уже нашли идеальную роль «Я был в шоке»: боссы DC хотят вернуть Кавилла в свою киновселенную, но далеко не Суперменом — актеру уже нашли идеальную роль Читать дальше 24 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше