Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят

26 сентября 2025 21:33
Премьера в России состоится, предположительно, этой зимой.

В последние пару лет звезда «Эйфории» Сидни Суини стала фактически одной из главных звезд молодого Голливуда, а вовлеченности актрисы в самые разнообразные и потенциально успешные проекты можно только позавидовать.

Только в этом году на большие экраны вышли или выходят четыре новых фильма, главные роли в которых достались именно Суини — в сети уже можно посмотреть «Эдем» и «Эхо долины», а в ближайшие несколько месяцев состоятся премьеры «Горничной» и «Кристи».

Хотя «Горничную» пока не успели оценить даже критики, свой первый многообещающий отзыв будущая картина уже получила — причем от писательницы, по книге которой и снимали.

Фрида Макфадден считает «Горничную» адаптацией, которая превзошла первоисточник

Кадр из фильма «Горничная»

Хотя что-то подобное редко можно услышать от писателей, которым действительно понравилась экранизация их произведения, Макфадден не побоялась признать своего рода поражение.

Недавно в своих социальных сетях писательница рассказала, что ей уже показали «Горничную», от которой она осталась просто в восторге. По словам Макфадден, после окончания фильма она сама призналась своему мужу в том, что оценила адаптацию даже выше собственной книги — а муж, кстати, с этим согласился.

Писательница также добавила, что хвалить фильм есть за что — так, создателям удалось в точности уловить атмосферу, которую сама Макфадден создала в романе, и подобрать на главные роли идеально подходящих актеров.

В конце поста Макфадден поделилась, что даже начала подумывать над тем, чтобы написать какой-нибудь сиквел к «Горничной» или еще один роман на похожую тему.

«Горничная» может стать одной из лучших работ Сидни Суини

Актриса, которая приобрела мировую известность благодаря подростковой драме «Эйфория» и романтической комедии «Кто угодно, но не ты», теперь все чаще выбирает более драматические роли, и «Горничная» — как раз одна из таких.

В центре сюжета триллера — девушка по имени Милли, которая в попытках начать свою жизнь с чистого листа устраивается на работу горничной в роскошном особняке семьи Винчестер.

Вскоре эйфория от нового места работы сменяется нарастающим чувством страха, когда Милли начинает подозревать, что с виду идеальная семья скрывает что-то действительно ужасающее за закрытыми дверьми.

Премьера «Горничной» в России должна состояться будущей зимой, но точная дата пока неизвестна.

Кстати, новый тропический триллер с Сидни Суини буквально недавно стал доступен для просмотра в сети — о том, почему в основанный на реальных событиях фильм слабо верится, уже рассказали здесь.

Фото: Legion-Media, кадры из фильма «Горничная» (2025)
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
