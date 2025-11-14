Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 13 кило за 7 недель: столько сбросила Сидни Суини ради «Эйфории» – врач объяснил, стоит ли брать с нее пример, чтобы влезть в новогоднее платье

13 кило за 7 недель: столько сбросила Сидни Суини ради «Эйфории» – врач объяснил, стоит ли брать с нее пример, чтобы влезть в новогоднее платье

14 ноября 2025 13:01
13 кило за 7 недель: столько сбросила Сидни Суини ради «Эйфории» – врач объяснил, стоит ли брать с нее пример, чтобы влезть в новогоднее платье

Разбираем, как привести себя в форму к праздникам и не навредить здоровью.

Американская актриса Сидни Суини, звезда сериала «Эйфория», рассказала о непростом испытании, через которое ей пришлось пройти для съемок в его третьем сезоне. После работы в фильме «Кристи», где она набрала 13 килограммов, актрисе потребовалось всего семь недель, чтобы вернуться в форму.

13 кило за 7 недель: столько сбросила Сидни Суини ради «Эйфории» – врач объяснил, стоит ли брать с нее пример, чтобы влезть в новогоднее платье

Этот опыт она описала как психологически сложный и физически тяжелый:

«Это был определенно психологический вызов, почти как физическая ломка. Я испытывала странное снижение серотонина из-за отказа от тренировок.

Мне пришлось все прекратить, чтобы сбросить весь вес. При этом я ощущала себя самой сильной и полной жизни версией самой себя», – объяснила знаменитость.

Чтобы разобраться, насколько безопасен был такой метод похудения и какие риски он в себе таит, мы пообщались с врачом-диетологом Евгением Арзмасцевым.

Реалистичны ли такие сроки?

Сбросить 13 кг за семь недель звучит как амбициозная задача. Эксперт отмечает, что оценка такого темпа похудения во многом зависит от исходных данных организма.

«Семь недель – это практически два месяца. Цифра в 13 кг – не очень маленькая, но и не такая уж большая. Все зависит от исходного веса.

Если он за девяносто килограмм, например, то в принципе 13 кг – это не так много. Если меньше, то, конечно, рискованно», — комментирует Евгений.

Главный критерий, на который стоит ориентироваться, это ваша физиология и комфорт метода для самого человека. А обеспечить этот самый комфорт поможет комплексный подход.

13 кило за 7 недель: столько сбросила Сидни Суини ради «Эйфории» – врач объяснил, стоит ли брать с нее пример, чтобы влезть в новогоднее платье

Почему важен комплексный подход?

Из слов актрисы следует, что для быстрого похудения она не только села на строгую диету, но и полностью отказалась от тренировок. Врач обращает внимание, что такой подход является очень спорным.

«Тренировки, конечно, должны быть. Я могу предположить, что был какой-то голод, на фоне этого голода, соответственно, тренировочная нагрузка была снижена. И это не очень правильно», — поясняет диетолог.

Ощущения, которые описала Сидни «психологический вызов» и «физическая ломка», – являются тревожными сигналами, указывающими на то, что выбранный режим был тяжелым и, вероятно, не самым сбалансированным.

Как подойти к похудению правильно?

В преддверии новогодних праздников многие задумываются о том, чтобы быстро привести себя в форму. Врач настаивает: главный секрет – не в жестких ограничениях, а в грамотном и планомерном подходе.

«Чтобы похудеть, нужно начинать прямо сейчас уже. Самое главное – принять, что нужно снижать вес правильно и без вреда для здоровья.

Для этого не нужно использовать каких-то жестких диет, непонятных программ из интернета, жестких методик голодания», — подчеркивает Евгений Арзмасцев.

Вместо следования сомнительным методикам эксперт рекомендует прислушаться к своему организму и составить персонализированную программу.

«Важно правильно подойти к своему организму, понять его, сходить к специалисту, понять какие-то особенности, учесть имеющиеся проблемы со здоровьем.

Исходя из этого, сделать ту программу, которая будет максимально комфортной, даст результат не только по весу, но и по улучшению здоровья.

Чтобы в новогоднюю ночь быть не просто худой, но еще и максимально иметь хорошее самочувствие и быть активной», – заключил эксперт.

Таким образом, история Сидни Суини 2 это пример высокой мотивации и рабочей этики, но вряд ли ее стоит рассматривать как руководство к действию. Здоровое и устойчивое похудение требует времени, заботы о себе и профессионального подхода.

Ранее мы писали: Скандальная реклама джинсов была лучше: новый фильм с Сидни Суини официально признали одним из худших в истории

Фото: Legion-Media
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия «100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия Читать дальше 10 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
«Это, конечно, не “Анора”»: «Киноафиша» называет худший и лучшие фильмы с Юрой Борисовым (и объясняет, что не так с его Пушкиным) «Это, конечно, не “Анора”»: «Киноафиша» называет худший и лучшие фильмы с Юрой Борисовым (и объясняет, что не так с его Пушкиным) Читать дальше 10 декабря 2025
Джек Воробей? Ня-кавай, Джек Воробей! Джонни Депп должен появиться в «Ван-Пис», и в аниме его уже «затизерили» (фото) Джек Воробей? Ня-кавай, Джек Воробей! Джонни Депп должен появиться в «Ван-Пис», и в аниме его уже «затизерили» (фото) Читать дальше 10 декабря 2025
Следующая остановка — «Оскар»: трехчасовой боевик стал фаворитом «Золотого глобуса» — 9 номинаций и ни одного шанса у конкурентов Следующая остановка — «Оскар»: трехчасовой боевик стал фаворитом «Золотого глобуса» — 9 номинаций и ни одного шанса у конкурентов Читать дальше 9 декабря 2025
Как дети малые: Спилберг не снимет Аффлека в своих фильмах ни за какие деньги – причина очень смешная (и немного кринжовая) Как дети малые: Спилберг не снимет Аффлека в своих фильмах ни за какие деньги – причина очень смешная (и немного кринжовая) Читать дальше 9 декабря 2025
Такого скандала, как с «Русалочкой», Disney больше не допустит: вот кого студия рассматривает на роль Рапунцель — и одно имя звучит чаще остальных Такого скандала, как с «Русалочкой», Disney больше не допустит: вот кого студия рассматривает на роль Рапунцель — и одно имя звучит чаще остальных Читать дальше 9 декабря 2025
Крипке скрывал, но...: какая роль досталась Падалеки в «Пацанах» - воссоединение братьев Винчестеров состоится в апреле Крипке скрывал, но...: какая роль досталась Падалеки в «Пацанах» - воссоединение братьев Винчестеров состоится в апреле Читать дальше 8 декабря 2025
Джулианна Мур, Джон Сноу и Бодров: это фэнтези выглядит как «Игра престолов» при температуре 38°С, и рейтинг — позорнее не придумаешь Джулианна Мур, Джон Сноу и Бодров: это фэнтези выглядит как «Игра престолов» при температуре 38°С, и рейтинг — позорнее не придумаешь Читать дальше 8 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше