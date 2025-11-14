13 кило за 7 недель: столько сбросила Сидни Суини ради «Эйфории» – врач объяснил, стоит ли брать с нее пример, чтобы влезть в новогоднее платье

Разбираем, как привести себя в форму к праздникам и не навредить здоровью.

Американская актриса Сидни Суини, звезда сериала «Эйфория», рассказала о непростом испытании, через которое ей пришлось пройти для съемок в его третьем сезоне. После работы в фильме «Кристи», где она набрала 13 килограммов, актрисе потребовалось всего семь недель, чтобы вернуться в форму.

Этот опыт она описала как психологически сложный и физически тяжелый:

«Это был определенно психологический вызов, почти как физическая ломка. Я испытывала странное снижение серотонина из-за отказа от тренировок.

Мне пришлось все прекратить, чтобы сбросить весь вес. При этом я ощущала себя самой сильной и полной жизни версией самой себя», – объяснила знаменитость.

Чтобы разобраться, насколько безопасен был такой метод похудения и какие риски он в себе таит, мы пообщались с врачом-диетологом Евгением Арзмасцевым.

Реалистичны ли такие сроки?

Сбросить 13 кг за семь недель звучит как амбициозная задача. Эксперт отмечает, что оценка такого темпа похудения во многом зависит от исходных данных организма.

«Семь недель – это практически два месяца. Цифра в 13 кг – не очень маленькая, но и не такая уж большая. Все зависит от исходного веса.

Если он за девяносто килограмм, например, то в принципе 13 кг – это не так много. Если меньше, то, конечно, рискованно», — комментирует Евгений.

Главный критерий, на который стоит ориентироваться, это ваша физиология и комфорт метода для самого человека. А обеспечить этот самый комфорт поможет комплексный подход.

Почему важен комплексный подход?

Из слов актрисы следует, что для быстрого похудения она не только села на строгую диету, но и полностью отказалась от тренировок. Врач обращает внимание, что такой подход является очень спорным.

«Тренировки, конечно, должны быть. Я могу предположить, что был какой-то голод, на фоне этого голода, соответственно, тренировочная нагрузка была снижена. И это не очень правильно», — поясняет диетолог.

Ощущения, которые описала Сидни «психологический вызов» и «физическая ломка», – являются тревожными сигналами, указывающими на то, что выбранный режим был тяжелым и, вероятно, не самым сбалансированным.

Как подойти к похудению правильно?

В преддверии новогодних праздников многие задумываются о том, чтобы быстро привести себя в форму. Врач настаивает: главный секрет – не в жестких ограничениях, а в грамотном и планомерном подходе.

«Чтобы похудеть, нужно начинать прямо сейчас уже. Самое главное – принять, что нужно снижать вес правильно и без вреда для здоровья.

Для этого не нужно использовать каких-то жестких диет, непонятных программ из интернета, жестких методик голодания», — подчеркивает Евгений Арзмасцев.

Вместо следования сомнительным методикам эксперт рекомендует прислушаться к своему организму и составить персонализированную программу.

«Важно правильно подойти к своему организму, понять его, сходить к специалисту, понять какие-то особенности, учесть имеющиеся проблемы со здоровьем.

Исходя из этого, сделать ту программу, которая будет максимально комфортной, даст результат не только по весу, но и по улучшению здоровья.

Чтобы в новогоднюю ночь быть не просто худой, но еще и максимально иметь хорошее самочувствие и быть активной», – заключил эксперт.

Таким образом, история Сидни Суини 2 это пример высокой мотивации и рабочей этики, но вряд ли ее стоит рассматривать как руководство к действию. Здоровое и устойчивое похудение требует времени, заботы о себе и профессионального подхода.

