В 1 сезоне 5 серии сериала «Эпидемия» до группы доходит, что они оставили несчастного малыша Антона в чаще. Им теперь нужно вновь вернуться в тот злосчастный населенный пункт. А в самом поселке стартовала реальная война.
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