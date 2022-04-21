Меню
Эпидемия 2019 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Эпидемия
Киноафиша Сериалы Эпидемия Сезоны Сезон 2

Эпидемия 18+
Название Сезон 2
Премьера сезона 21 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 48 минут
О чем 2-й сезон сериала «Эпидемия»

Во 2 сезоне сериала «Эпидемия» продолжаются приключения двух спасшихся от страшного вируса семей в постапокалиптическом мире. Герои ищут укрытие, в котором они смогут переждать какое-то время и не заразиться болезнью до появления официальной вакцины. Лекарство уже разрабатывается в секретной лаборатории, но процесс идет слишком медленно. Напомним, в конце прошлого сезона Сергею, Ире и Ане удалось добраться до озера, к которому они направлялись. Однако на заброшенном корабле их встретил неприятный сюрприз – другие обитатели. Кроме того, друзья потеряли Михаила и узнали правду о личности Ани.

Рейтинг сериала

6.8
Оцените 15 голосов
7.2 IMDb
Список серий сериала Эпидемия
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
21 апреля 2022
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
21 апреля 2022
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
28 апреля 2022
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
5 мая 2022
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
12 мая 2022
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
19 мая 2022
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
26 мая 2022
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
2 июня 2022

