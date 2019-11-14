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Киноафиша Сериалы Эпидемия Сезоны Сезон 1 Серия 6

Эпидемия 2019 6 серия 1 сезон

7.5 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Эпидемия»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 14 ноября 2019
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 21 ноября 2019
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 28 ноября 2019
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 5 декабря 2019
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 12 декабря 2019
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 20 декабря 2019
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 27 декабря 2019
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 3 января 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Эпидемия» зараза очень близко подобралась к главным героям. В результате все они окажутся перед трудной дилеммой. Кроме того, сюжет представит несколько флешбэков, раскрывающих травматичное прошлое членов группы.

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