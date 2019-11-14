В 1 сезоне 7 серии сериала «Эпидемия» после долгих злоключений в пути группа, наконец, добирается до пункта назначения. Однако на месте их ждет большой сюрприз. И неожиданность эта явно не будет приятной. Впереди еще много переживаний.