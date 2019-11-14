В 1 сезоне 2 серии сериала «Эпидемия» группа Сергея должна хоть как-то спастись от мародеров. В попытке сделать это они оказываются без движения в сломавшейся машине. Кто-то должен взять на себя ответственность и возвратиться в поселок.