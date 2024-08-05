Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Эпидемия
Новости
Новости о сериале «Эпидемия»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Новости о сериале «Эпидемия»
Вся информация о сериале
Телеведущая ТНТ Катерина Решнова рассказала о любимых фильмах и сериалах
Ведущая шоу «Утро.ТНТ» приняла участие в фестивале Фонтанка SUP в Санкт-Петербурге и ответила на вопросы Киноафиши.
Написать
5 августа 2024 14:45
Остаться в живых: 10 фильмов и сериалов про постапокалипсис последних лет
Кровожадные зомби, гибель цивилизации и пандемии.
Написать
14 января 2023 18:00
Что смотреть на выходных: «Одни из нас», «Мэйфейрские ведьмы» с Александрой Даддарио и экшен про викингов
История про крепкую дружбу, приключения в мире постапокалипсиса, финальная глава хоррора про жуткий дом и авторский проект от известного режиссера — рассказываем про самые интересные онлайн-новинки первых двух недель нового года.
Написать
13 января 2023 15:00
На канале ТВ-3 выйдет расширенная версия второго сезона «Эпидемии»
В новой версии сезон стал длиннее на одну серию.
Написать
7 ноября 2022 16:51
Что смотрят кинозвезды: актриса Кристина Кучеренко делится списком любимых фильмов и сериалов
Сегодня в онлайн-кинотеатре START начинается финальный сезон сериала «ИП Пирогова». По случаю скорого прощания с полюбившимся ситкомом Киноафиша выведала кинорекомендации у Кристины Кучеренко, героиня которой появится в грядущих эпизодах.
Написать
7 июня 2022 12:00
Где снимали второй сезон сериала «Эпидемия»?
21 апреля в онлайн-кинотеатре Premier состоялась долгожданная премьера второго сезона сериала-катастрофы «Эпидемия». Рассказываем, где проходили съемки популярного проекта.
Написать
13 мая 2022 19:48
С «Гарри Поттером» и Polaroid в деревне: актеры «Эпидемии» рассказывают, каким видят свой апокалипсис
В преддверии воистину долгожданного второго сезона «Эпидемии» Киноафиша встретилась с актерами сериала и расспросила их о том, где для них самое безопасное место, без какой глупой вещицы они бы не смогли обойтись даже после апокалипсиса и какой фильм или сериал они бы сохранили для человечества.
Написать
19 апреля 2022 18:43
«Эпидемия» не закончилась: Создатели сериала расскажут о том, чего ждать от второго сезона
Актеры и режиссер поделятся впечатлениями от «Эпидемии-2».
Написать
18 апреля 2022 18:12
Без карантина: Эксклюзивная премьера второго сезона «Эпидемии» только в Киноклубе
Не пропустите онлайн-показ первой серии «Эпидемии-2» на день раньше официального старта на Premier.
Написать
11 апреля 2022 17:12
Завершились съемки второго сезона российского сериала «Эпидемия»
Режиссер Дмитрий Тюрин поблагодарил за увлекательные полгода.
Написать
13 сентября 2021 16:51
Не только водка и медведи: 8 правдивых сериалов о жизни русских
Эти шоу честно показывают наш повседневный быт с его сложностями и проблемами.
Написать
30 июня 2021 17:12
Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек»
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667