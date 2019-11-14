В 1 сезоне 1 серии сериала «Эпидемия» в столице РФ воцарился мор. Силовики принимают меры, чтобы удержать порядок. Центральный персонаж, Сергей, хочет спасти родных и близких. Он отправляется со своей группой в карельское укромное местечко.
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