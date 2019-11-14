В 1 сезоне 4 серии сериала «Эпидемия» главные герои волею судеб натыкаются на карету скорой помощи среди сельской глуши. При этом вместе с ней они обнаруживают и медика. Врач вроде бы знает, как можно одолеть смертельно опасную хворь.
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