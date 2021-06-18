В 4 сезоне 5 серии сериала «Элита» в рамках важных дебатов между Ари и Самуэлем разворачивается яростная битва. Андер сообщает Омару о своем желании расстаться с ним, и Омар с трудом принимает эту новость.
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