В 4 сезоне 1 серии сериала «Элита» кроме новых учеников в школе появляется новый директор, требующий от учащихся соблюдения строгой дисциплины. Омар и Самуэль должны приложить усилия к учебе, в чем им помогают друзья.
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