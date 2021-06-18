В 4 сезоне 4 серии сериала «Элита» Менси ведет себя подозрительно. Бенжамин предлагает Самуэлю вступить в клуб дебатов, что очень расстраивает Ари. Омар проводит время в гей-клубе с Андером, где тот принимает наркотики, что приводит к их ссоре.
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