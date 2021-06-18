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Элита 2018 4 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Элита»
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Сезон 4 / Серия 1 18 июня 2021
Пять секунд
Сезон 4 / Серия 2 18 июня 2021
Танец лжи и соблазна
Сезон 4 / Серия 3 18 июня 2021
Я…
Сезон 4 / Серия 4 18 июня 2021
Реинтеграция
Сезон 4 / Серия 5 18 июня 2021
Я люблю тебя неправильно
Сезон 4 / Серия 6 18 июня 2021
До того, как я уйду (часть 1)
Сезон 4 / Серия 7 18 июня 2021
До того, как я уйду (часть 2)
Сезон 4 / Серия 8 18 июня 2021
О чем серия

В 4 сезоне 4 серии сериала «Элита» Менси ведет себя подозрительно. Бенжамин предлагает Самуэлю вступить в клуб дебатов, что очень расстраивает Ари. Омар проводит время в гей-клубе с Андером, где тот принимает наркотики, что приводит к их ссоре.

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