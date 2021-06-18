В 4 сезоне 7 серии сериала «Элита» Самуэль требует от Ари, чтобы она сделала выбор, а Гусман тем временем готовится к свиданию. На Каетану снисходит осознание, которое ее шокирует. Менси осознает, что она оказалась в безвыходном положении.
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