В 4 сезоне 8 серии сериала «Элита» Ари пытается помочь Менси решить проблему с Армандо. Становятся известны подробности нападения на Ари, но студенты Las Encinas в очередной раз доказывают, что нужно уметь читать между строк.
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