Во 2 сезоне 7 серии сериала «Аббатство Даунтон» жители аббатства и деревни пытаются вернуться к нормальной жизни после перемирия. Анна оказывается в неудобном положении из-за сэра Карлайла, Бейтс ожидает новостей от Веры.
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