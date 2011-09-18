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Киноафиша Сериалы Аббатство Даунтон Сезоны Сезон 2 Серия 7

Аббатство Даунтон 2010 - 2015 7 серия 2 сезон

8.3 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Аббатство Даунтон»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 1 18 сентября 2011
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 2 25 сентября 2011
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 3 2 октября 2011
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 4 9 октября 2011
Эпизод 5
Сезон 2 / Серия 5 16 октября 2011
Эпизод 6
Сезон 2 / Серия 6 23 октября 2011
Эпизод 7
Сезон 2 / Серия 7 30 октября 2011
Эпизод 8
Сезон 2 / Серия 8 6 ноября 2011
О чем cерия

Во 2 сезоне 7 серии сериала «Аббатство Даунтон» жители аббатства и деревни пытаются вернуться к нормальной жизни после перемирия. Анна оказывается в неудобном положении из-за сэра Карлайла, Бейтс ожидает новостей от Веры.

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