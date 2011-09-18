Во 2 сезоне 8 серии сериала «Аббатство Даунтон» все домочадцы готовятся к свадьбе. Но появление серьезной болезни стирает радость с лиц членов семьи и слуг. Этель не знает, что ей делать, когда Брайант возвращается с плохими новостями.
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