Во 2 сезоне 1 серии сериала «Аббатство Даунтон» слуги и семья Кроули готовятся к благотворительному концерту. Пожертвованные деньги должны помочь всем нуждающимся солдатам на фронте. Бейтс возвращается из Лондона, чтобы сделать предложение Анне.
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