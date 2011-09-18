Во 2 сезоне 5 серии сериала «Аббатство Даунтон» все аббатство шокировано печальными известиями с фронта. Отношения между Дэйзи и Уильямом выходят на новый уровень. Вера возвращается в Даунтон, чтобы поведать обо всех секретах домочадцев.
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