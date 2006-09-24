В 3 сезоне 6 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» Том арендует ужасное помещение под пиццерию, не посоветовавшись с Линетт. Габи узнает, что Карлос торопится с разводом, чтобы не делиться с ней большой прибылью. А Майк целует Иди.