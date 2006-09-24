В 3 сезоне 17 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» родители Йена приезжают к Сьюзан, но знакомство оказывается не из приятных. Габи начинает встречаться с Виктором, а Иди использует своего маленького сына, чтобы расположить к себе Карлоса.
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