В 3 сезоне 4 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» Майк выходит из комы, но рядом с ним оказывается только Иди. Карлос соглашается платить Габи алименты, но для этого ему нужно вернуться жить в их общий дом. А Даниэль крутит роман со своим учителем.