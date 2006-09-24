В 3 сезоне 16 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» Йен делает предложение Сьюзан, и в то же время Майк вспоминает, что собирался жениться до ней до того, как потерял память. А Карлос жертвует личной жизнью ради Иди и ее маленького сына Трэвиса.
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