В 3 сезоне 16 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» Йен делает предложение Сьюзан, и в то же время Майк вспоминает, что собирался жениться до ней до того, как потерял память. А Карлос жертвует личной жизнью ради Иди и ее маленького сына Трэвиса.