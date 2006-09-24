В 3 сезоне 22 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» Сьюзан узнает, что Габи практически украла ее свадьбу, что может погубить их дружбу. Иди хитростью склоняет Карлоса к переезду к ней, а Линетт не может простить Тому то, что они остались без Рика.