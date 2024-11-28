Меню
Новости о сериале «Дэш и Лили»

12 фильмов и сериалов, в которых герои встречают любовь в канун Рождества
12 фильмов и сериалов, в которых герои встречают любовь в канун Рождества Помимо религиозного значения, Рождество также символизирует начало новой жизни и обновление, так что этот светлый праздник становится прекрасной почвой для возникновения любовных чувств.  
28 ноября 2024 12:05
Новый год с Netflix: 10 праздничных фильмов и сериалов стриминга
Новый год с Netflix: 10 праздничных фильмов и сериалов стриминга Крупнейший в мире стриминг славится богатством своего контента, включая разнообразные фильмы и сериалы на рождественскую тематику.
23 ноября 2024 12:00
От ромкомов до хорроров: 10 новых фильмов про Рождество и Новый год
От ромкомов до хорроров: 10 новых фильмов про Рождество и Новый год Праздничное кино 2022 года на любой вкус.
22 декабря 2022 13:00
Праздник к нам приходит: 5 сериалов, действие которых происходит в Рождество
Праздник к нам приходит: 5 сериалов, действие которых происходит в Рождество Сериалы, наполненные атмосферой зимних праздников.  
10 декабря 2022 12:00
Рождественский ромком-сериал Netflix «Дэш и Лили» имеет максимальный рейтинг критиков на Rotten Tomatoes
Рождественский ромком-сериал Netflix «Дэш и Лили» имеет максимальный рейтинг критиков на Rotten Tomatoes Однако стрим-сервис отменил продолжение.
29 декабря 2021 15:55
Netflix закрыл ромком-сериал «Дэш и Лили» после первого сезона
Netflix закрыл ромком-сериал «Дэш и Лили» после первого сезона Романтичный финал первого сезона, как оказалось, окончательно завершил историю.
7 октября 2021 16:09
Лучшие сериалы на Netflix за 2020 год
Лучшие сериалы на Netflix за 2020 год В прошедшем году стриминговый гигант порадовал зрителей эффектными костюмными драмами, необычным аниме, историями о подростковой влюблённости и сериалом о гениальной наркозависимой шахматистке.
17 марта 2021 20:34
8 уютных сериалов на Netflix для романтичных вечеров
8 уютных сериалов на Netflix для романтичных вечеров В английском языке существует выражение feel-good movie — незамысловатое, оптимистичное кино, которое будто специально снято для того, чтобы привести зрителей в отличное расположение духа и поднять настроение. Именно такие сериалы Netflix — уютные и с немалой долей романтики — попали в нашу подборку.
6 марта 2021 11:28
