Лучшие сериалы на Netflix за 2020 годВ прошедшем году стриминговый гигант порадовал зрителей эффектными костюмными драмами, необычным аниме, историями о подростковой влюблённости и сериалом о гениальной наркозависимой шахматистке.
8 уютных сериалов на Netflix для романтичных вечеровВ английском языке существует выражение feel-good movie — незамысловатое, оптимистичное кино, которое будто специально снято для того, чтобы привести зрителей в отличное расположение духа и поднять настроение. Именно такие сериалы Netflix — уютные и с немалой долей романтики — попали в нашу подборку.