Омер в полиции, а Ишил планирует новое преступление: что после скандала покажут во 2 серии «Клюквенного щербета»

Не успели отдышаться после первой волны? Во второй половине сентября выходит еще 7 крутых сериалов — осень дает жару

В Marvel наконец раскрыли способности Доктора Дума: он будет не только гением технического прогресса

Отличаетесь умом и сообразительностью? Эти 7 малоизвестных фильмов с первого раза понимают только единицы — дурачат зрителя до конца

«Можно вместо "Гарри Поттера"»: 5 фильмов СССР с рейтингом 7.2+ уже забыли, а зря — современные зрители в восторге

20+ лет фанаты «Властелина колец» смотрели в глаза Леголасу: и не замечали забавный ляп — он вообще-то рушит канон (фото)

«Это порнография»: Стивен Кинг искренне презирает культовый боевик 80-х — в России от него не фанател только ленивый

А вы замечали, что не так с обедами в «Великолепном веке»? На столе султана оказалось 4 спорных продукта — в реальности их там быть не могло

В «Чужой: Земля» один из самых диких эпизодов первых фильмов сделали еще кошмарнее: теперь в «жести» замешаны дети

Привыкли к Полу Атрейдесу? Отвыкайте, он не главный герой: предназначение Квисатц Хадерака вызовет вопросы у фанатов «Дюны» Вильнева