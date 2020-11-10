Меню
Дэш и Лили 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дэш и Лили
Dash & Lily 18+
Премьера сезона 10 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 28 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дэш и Лили»

В 1 сезоне сериала «Дэш и Лили» главные герои — циничный интеллектуал Дэш и оптимистичная мечтательница Лили — самым непредсказуемым образом начинают переписываться друг с другом. Общение происходит с помощью розовой записной книжки, которую они оставляют в самых разных уголках Нью-Йорка. Герои делятся своими самыми сокровенными желаниями, рассказывают о любимых местах, ищут поддержку и понимание, после чего естественным образом сближаются. Однако ни у кого из них нет смелости на то, чтобы пригласить другого на свидание.

7.5 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Дэш и Лили»
Сезон 1
Dash
Сезон 1 Серия 1
10 ноября 2020
Lily
Сезон 1 Серия 2
10 ноября 2020
Hannukah
Сезон 1 Серия 3
10 ноября 2020
Cinderella
Сезон 1 Серия 4
10 ноября 2020
Edgar and Sofia
Сезон 1 Серия 5
10 ноября 2020
Christmas Eve
Сезон 1 Серия 6
10 ноября 2020
Christmas
Сезон 1 Серия 7
10 ноября 2020
New Year's Eve
Сезон 1 Серия 8
10 ноября 2020
