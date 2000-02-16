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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Лена Урцендовски
Lena Urzendowsky
Киноафиша
Персоны
Лена Урцендовски
Лена Урцендовски
Lena Urzendowsky
Дата рождения
16 февраля 2000
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Берлин, Германия
Рост
162 см
Цвет глаз
зелёный
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Фантастический герой
Биография Лены Урцендовски
Родилась 16 февраля 2000 года. Берлин, Германия.
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