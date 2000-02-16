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Лена Урцендовски
Лена Урцендовски
Lena Urzendowsky
О персоне
Фильмография
Лена Урцендовски
Lena Urzendowsky
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Дата рождения
16 февраля 2000
Возраст
22 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Берлин, Германия
Рост
159 см
Биография Лены Урцендовски
Родилась 16 февраля 2000 года. Берлин, Германия.
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Фильмография Лены Урцендовски
Кокон
драма, мелодрама
2020, Германия
6.0
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