Луизе Хейер Luise Heyer
Дата рождения
25 марта 1985
Возраст
41 год
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Берлин, Германия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Джек 7.3
Джек (2014)
Последний приговор 7.0
Последний приговор (2021)
Звук падения 6.9
Звук падения (2025)

Фильмография Луизе Хейер

Жанр
Год
Убийца календаря 5.5
Убийца календаря Sebastian Fitzeks Der Heimweg
криминал, триллер 2025, Германия
Звук падения 6.9
Звук падения Sound of falling
драма 2025, Германия
Воробей в дымоходе 6.4
Воробей в дымоходе Der Spatz im Kamin
драма 2024, Швейцария
Черный ящик 5.6
Черный ящик Black Box
драма 2023, Бельгия / Германия
Последний приговор 7
Последний приговор Nahschuss
биография, драма 2021, Германия
Laura's Star 6.1
Laura's Star Lauras Stern
семейный 2021, Германия
Путешествие Педро 6.5
Путешествие Педро A Viagem de Pedro
биография, драма 2021, Бразилия / Португалия
Фаду 5.7
Фаду Fado
триллер, драма 2016, Германия / Португалия
На ровном месте 6.4
На ровном месте Auf Einmal
триллер, драма 2016, Германия / Нидерланды
Джек 7.3
Джек Jack
драма 2014, Германия
Западный ветер 6.9
Западный ветер Westwind
комедия, драма, мелодрама 2011, Германия / Венгрия
