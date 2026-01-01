О персоне
Фильмография
Луизе Хейер
Luise Heyer
Луизе Хейер
Luise Heyer
Дата рождения
25 марта 1985
Возраст
41 год
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Берлин, Германия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.3
Джек
(2014)
7.0
Последний приговор
(2021)
6.9
Звук падения
(2025)
Фильмография Луизе Хейер
5.5
Убийца календаря
Sebastian Fitzeks Der Heimweg
криминал, триллер
2025, Германия
6.9
Звук падения
Sound of falling
драма
2025, Германия
6.4
Воробей в дымоходе
Der Spatz im Kamin
драма
2024, Швейцария
5.6
Черный ящик
Black Box
драма
2023, Бельгия / Германия
7
Последний приговор
Nahschuss
биография, драма
2021, Германия
6.1
Laura's Star
Lauras Stern
семейный
2021, Германия
6.5
Путешествие Педро
A Viagem de Pedro
биография, драма
2021, Бразилия / Португалия
5.7
Фаду
Fado
триллер, драма
2016, Германия / Португалия
6.4
На ровном месте
Auf Einmal
триллер, драма
2016, Германия / Нидерланды
7.3
Джек
Jack
драма
2014, Германия
6.9
Западный ветер
Westwind
комедия, драма, мелодрама
2011, Германия / Венгрия
