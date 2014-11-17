Меню
Чудотворец 2014, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Чудотворец
Чудотворец 16+
Премьера сезона 17 ноября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Чудотворец»

В 1 сезоне сериала «Чудотворец» действие разворачивается в конце прошлого века, когда в нашей стране стали особо популярны темы экстрасенсорики и эзотерики. В центре истории два великих провидца — Виктор Ставицкий и Николай Арбенин. Оба — главные звезды телеэкрана и любимчики миллионов людей. На протяжении долгих лет Арбенин и Ставицкий конфликтуют друг с другом. Многим могло показаться, что между двумя экстрасенсами возникла здоровая конкуренция, однако дело вовсе не в этом. Герои влюблены в одну и ту же девушку и никак не могут ее поделить...

4.6 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Чудотворец» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
17 ноября 2014
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
17 ноября 2014
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
18 ноября 2014
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
18 ноября 2014
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
19 ноября 2014
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
19 ноября 2014
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
20 ноября 2014
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
20 ноября 2014
