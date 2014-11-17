В 1 сезоне сериала «Чудотворец» действие разворачивается в конце прошлого века, когда в нашей стране стали особо популярны темы экстрасенсорики и эзотерики. В центре истории два великих провидца — Виктор Ставицкий и Николай Арбенин. Оба — главные звезды телеэкрана и любимчики миллионов людей. На протяжении долгих лет Арбенин и Ставицкий конфликтуют друг с другом. Многим могло показаться, что между двумя экстрасенсами возникла здоровая конкуренция, однако дело вовсе не в этом. Герои влюблены в одну и ту же девушку и никак не могут ее поделить...