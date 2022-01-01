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Киноафиша Сериалы Коломбо Сезоны Сезон 3 Серия 6

Коломбо 1971 - 2003 6 серия 3 сезон

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10 голосов
Все серии 3 сезона «Коломбо»
Жертва красоты
Сезон 3 / Серия 1 23 сентября 1973
Старый портвейн
Сезон 3 / Серия 2 7 октября 1973
Кандидат на убийство
Сезон 3 / Серия 3 4 ноября 1973
Коломбо теряет терпение
Сезон 3 / Серия 4 16 декабря 1973
Роман без окончания
Сезон 3 / Серия 5 18 января 1974
Стивен Спилберг спешит на помощь
Сезон 3 / Серия 6 18 февраля 1974
Лебединая песня
Сезон 3 / Серия 7 3 марта 1974
Настоящий друг
Сезон 3 / Серия 8 5 мая 1974
О чем cерия

В 3 сезоне 6 серии сериала «Коломбо» Нил Кахилл, робкий научный сотрудник, вместе со своим отцом трудится в исследовательском институте кибернетики. Маршал – его родитель – руководит этим институтом. Он хочет продвинуть своего сына.

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