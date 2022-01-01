В 3 сезоне 6 серии сериала «Коломбо» Нил Кахилл, робкий научный сотрудник, вместе со своим отцом трудится в исследовательском институте кибернетики. Маршал – его родитель – руководит этим институтом. Он хочет продвинуть своего сына.