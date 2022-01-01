В 3 сезоне 8 серии сериала «Коломбо» Хью Колдуэлл лишает свою супругу жизни. Затем он обращается за помощью к приятелю, который работает в правоохранительных органах. Тот готов оказать другу содействие и придумывает для него алиби.
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