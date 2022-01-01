В 3 сезоне 1 серии сериала «Коломбо» Вивека Скотт владеет компанией, которая занимается продажей косметики. От сотрудника фирмы-конкурента она узнает, что ее экс-партнер Карл Лессинг планирует продать формулу крема для омоложения ее соперникам.