В 3 сезоне 1 серии сериала «Коломбо» Вивека Скотт владеет компанией, которая занимается продажей косметики. От сотрудника фирмы-конкурента она узнает, что ее экс-партнер Карл Лессинг планирует продать формулу крема для омоложения ее соперникам.
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