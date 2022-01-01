В 3 сезоне 5 серии сериала «Коломбо» Райли Гринлифа, владельца издательского дома, категорически не устраивает, что автор бестселлеров Ален Мэллори собирается расторгнуть с ним договор и заключить новый контакт с конкурирующим издательством.