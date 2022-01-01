В 3 сезоне 4 серии сериала «Коломбо» Барт Каппл, эксперт в области мотивационных исследований, написал несколько книг о том, как работает подсознание, и все они имели успех у читательской аудитории. Но есть у Барта и еще одно хобби – секс-шантаж.
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