В 3 сезоне 4 серии сериала «Коломбо» Барт Каппл, эксперт в области мотивационных исследований, написал несколько книг о том, как работает подсознание, и все они имели успех у читательской аудитории. Но есть у Барта и еще одно хобби – секс-шантаж.