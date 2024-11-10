Пуаро и Шерлок нервно курят в стороне, а Агата Кристи завидует: на Netflix вышел мини-сериал, который заткнет за пояс даже «Достать ножи»

Помните ту жуткую куклу из «Ночного дозора»? Похоже Бекмамбетов подсмотрел ее в детском мультике

«Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео)

На «Одних из нас» с «Ходячими» свет клином не сошелся: про эти 5 зомби-сериалов в России слышали единицы (и да, №1 — это ромком)

«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной

«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»

Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы

Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом

«Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное…

«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)