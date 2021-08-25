В 1 сезоне сериала «Кликбейт» история крутится вокруг, на первый взгляд, примерного семьянина по имени Ник Брюэр. Он ведет тихую, совершенно непритязательную жизни и, кажется, совсем не имеет врагов. Ситуация обостряется, когда главного героя похищают неизвестные. Через какое-то время злоумышленники публикуют в Интернете видеоролик, в котором Ник заявляет о том, что на самом деле он абьюзер. По ходу дела также становится понятно, что герою осталось жить всего ничего: когда видео соберет пять миллионов просмотров, его планируют убить. Смогут ли родные и близкие Брюэра спасти его, пока не стало слишком поздно?