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Кликбейт 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Кликбейт
Киноафиша Сериалы Кликбейт Сезоны Сезон 1

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Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кликбейт»

В 1 сезоне сериала «Кликбейт» история крутится вокруг, на первый взгляд, примерного семьянина по имени Ник Брюэр. Он ведет тихую, совершенно непритязательную жизни и, кажется, совсем не имеет врагов. Ситуация обостряется, когда главного героя похищают неизвестные. Через какое-то время злоумышленники публикуют в Интернете видеоролик, в котором Ник заявляет о том, что на самом деле он абьюзер. По ходу дела также становится понятно, что герою осталось жить всего ничего: когда видео соберет пять миллионов просмотров, его планируют убить. Смогут ли родные и близкие Брюэра спасти его, пока не стало слишком поздно?

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Кликбейт» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сестра The Sister
Сезон 1 Серия 1
25 августа 2021
Детектив The Detective
Сезон 1 Серия 2
25 августа 2021
Жена The Wife
Сезон 1 Серия 3
25 августа 2021
Любовница The Mistress
Сезон 1 Серия 4
25 августа 2021
Репортер The Reporter
Сезон 1 Серия 5
25 августа 2021
Брат The Brother
Сезон 1 Серия 6
25 августа 2021
Сын The Son
Сезон 1 Серия 7
25 августа 2021
Ответ The Answer
Сезон 1 Серия 8
25 августа 2021
График выхода всех сериалов
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